وزير الزراعة أطلع طلاب على "الخسائر اللبنانية الناتجة من الاعتداءات الإسرائيلية"

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن طلاب مؤسسات “أمل التربوية – ثانوية الاستشهادي حسن قصير”، الذين في صدد تحضير بحث حول الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب والخسائر الزراعية الناتجة من القصف بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا، والتي تسببت بحرائق كبيرة وخسائر بالثروتين النباتية والحرجية، إضافة إلى خسائر كبيرة بالثروة الحيوانية وقطاع الدواجن”.

وخلال اللقاء، أشار وزير الزراعة إلى أن “لبنان يعاني منذ ٢٠٠ يوم من اعتداءات مستمرة، ولديه خسائر كبيرة في القطاع الزراعي، ولكن لبنان يتابع أيضا خسائرالعدو على مستوى القطاع الزراعي والاقتصاد الزراعي”، وقال: “يمكننا أن نؤكد أيضا أن خسائر كيان الاحتلال أكثر بكثير من خسائرنا الزراعية، رغم إجرامه المستمر بحق الثروتين الحرجية والنباتية”.

وشرح الحاج حسن للطلاب “الخسائر اللبنانية الناتجة من الاعتداءات الإسرائيلية”.