وزير الزراعة اعلن تشكيل لجنة لفحص المواد الغذائية الموجودة في المرفأ

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عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى اجتماعا للتباحث في تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت وتأثيرها على المنتجات الغذائية والزراعية المتواجدة في أحواض المرفأ.

وضم الاجتماع كلا من المدير العام للزراعة لويس لحود ، رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام ، المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة ومختصين من وزارة الزراعة والمختبرات.

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة من المعنيين مهمتها اعداد تقرير سريع حول هذا الموضوع، لإتخاذ اللازم واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لضمان جودة و سلامة المنتجات وضمان خلوها من اي مواد ضارة لصحة المواطنين”.