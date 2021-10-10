وزير الزراعة: الأسعار​ الموجودة في السوق اللبناني غير مقبولة على الإطلاق

أشار ​وزير الزراعة ​عباس الحاج حسن​، إلى “أننا نحاول إعادة العلاقات الجيدة مع محيطنا العربي الشقيق والدولي”، موضحاً أن “أجواء ​مجلس الوزراء​ إيجابية، وهذا يدل أن الجميع يريد التقدم خطوة وخطوتين إلى الأمام”.

وأكد في حديث تلفزيوني، أن “الأجواء السياسية فرضت نفسها على جلسات مجلس الوزراء، ويجب أن نكون شركاء في اتخاذ القرارات”، لافتاً إلى أن “​رفع الدعم​ عن ​المحروقات​ كان خياراً صعباً جداً، لكنه ألغى ​السوق السوداء​ وساهم في تخفيف المشاكل”.

وأوضح الحاج حسن، “أننا سنلتزم بأن تكون هموم المواطن من أولوية عملنا”، معتبراً أنه “يجب تفكيك العقد، عقدة عقدة”، مشيراً إلى أنه “فيما خص وزارة الزراعة، فهي سيادية بامتياز، فكل مواطن تربطه علاقة مباشرة بها، وسأطالب بميزانية أعلى لها”.

وشدد على أن “​الأسعار​ الموجودة في السوق اللبناني غير مقبولة على الإطلاق”، كاشفاً أن “هناك لقاء مع وزارة ​الاقتصاد​ لضبط التفلت بالأسعار”.