وزير الزراعة: الأمن الغذائي خط أحمر

غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر “تويتر”: “الأمن الغذائي خط أحمر، الأسبوع القادم حملة مجانية لفحص التربة وإعلان نتائج فحوصات العينات العشوائية للحشائش في كل من البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب”.

وكان زفّ الحاج حسن إلى أهالي بعلبك “بشرى موافقة وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على إقامته معرض زراعي في قلعة بعلبك”.

وقال: “تواصلت مع وزير الثقافة العزيز وأخبرته أنني ذكرت في قلعة بعلبك خلال افتتاح معرض المونة، أننا نحتاج إلى معرض دائم في قلعه بعلبك، فأجابني على الفور اتكل على الله. مبارك لأهالي بعلبك ان يكون هناك معرض دائم في قلعة بعلبك، معرض زراعي، صناعي، تجاري، لا يوجد مشكلة، المهم أن يجد كل من يزور القلعة المنتج المحلي البعلبكي موجود فيها”.