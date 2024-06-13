وزير الزراعة: الاحتلال الإسرائيلي أحرق 2400 دونم في الجنوب بشكل كامل

كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج أن وزارته ستقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي تتعلق بتعرض لبنان لقصف بالفوسفور المحرم دوليا.

وقال في حوار مع “الجزيرة” إن هذه الشكوى جاءت “لنقول مرة جديدة إن هذا العدو الإسرائيلي، رغم أنه يضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية والأعراف، نحن كدولة لبنانية نعتصم بالقانون الدولي”، وأضاف “هذا الفوسفور يؤثر على البيئة، وعلى الطبيعة وعلى الإنسان”.

وأضاف الحاج أن ما تقوم به إسرائيل هو محاولة إشعال أكبر قدر ممكن من الحرائق حتى تجعل هذه المساحة الفاصلة ما بين لبنان والجنوب اللبناني وفلسطين المحتلة منطقة خالية ومعزولة وعازلة.

وتابع “لدينا 2400 دونم احترقت بشكل كامل، و6500 دونم احترقت بشكل جزئي” ، مؤكدا وجود تعويضات لفائدة كل المتضررين والمزارعين.