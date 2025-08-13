وزير الزراعة: القرار اتخذ!

شدد وزير الزراعة نزار هاني، على أن “الرسائل التي سبقت زيارة الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني إلى بيروت لجهة دعم وحدة لبنان وسيادته، ايجابية وجيدة وهذا الامر المطلوب من ايران وباقي الدول”، واشار الى ان “القرار اتخذ بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وتم تنفيذ الجيش بوضع الخطة، وحين تصبح جاهزة تتم مناقشتها في مجلس الوزراء، فحصر السلاح مفصل أساسي في المرحلة المقبلة والشروط كلها ستسير بالتوازي وخصوصا الانسحاب الاسرائيلي وإعادة الاسرى”.

ولفت هاني، في حديث إذاعي، الى أن “كلّ الدعم مرتبط بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وان هناك نقاشا مفتوحا مع حزب الله ولم تَعُد هناك خيارات أخرى، الخيار الوحيد العمل على الشروط التي ذُكرت في ورقة توم برّاك للانتقال إلى مرحلة جديدة”، وقال: “الخطّ الوحيد إلى السويداء يمرّ عبر الشام وسوريا، أمّا باقي الخطوط فمشبوهة ولا تخدم وحدة سوريا ولا مصلحة الطائفة في السويداء”.