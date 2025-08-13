الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الزراعة: القرار اتخذ!

منذ ساعتين
وزير الزراعة نزار هاني

وزير الزراعة نزار هاني

A A A
طباعة المقال

شدد وزير الزراعة نزار هاني، على أن “الرسائل التي سبقت زيارة الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني إلى بيروت لجهة دعم وحدة لبنان وسيادته، ايجابية وجيدة وهذا الامر المطلوب من ايران وباقي الدول”، واشار الى ان “القرار اتخذ بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وتم تنفيذ الجيش بوضع الخطة، وحين تصبح جاهزة تتم مناقشتها في مجلس الوزراء، فحصر السلاح مفصل أساسي في المرحلة المقبلة والشروط كلها ستسير بالتوازي وخصوصا الانسحاب الاسرائيلي وإعادة الاسرى”.

ولفت هاني، في حديث إذاعي، الى أن “كلّ الدعم مرتبط بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وان هناك نقاشا مفتوحا مع حزب الله ولم تَعُد هناك خيارات أخرى، الخيار الوحيد العمل على الشروط التي ذُكرت في ورقة توم برّاك للانتقال إلى مرحلة جديدة”، وقال: “الخطّ الوحيد إلى السويداء يمرّ عبر الشام وسوريا، أمّا باقي الخطوط فمشبوهة ولا تخدم وحدة سوريا ولا مصلحة الطائفة في السويداء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الزراعة، الدكتور نزار هاني
    وزير الزراعة: لدعم المزارعين والصيادين الصامدين
    رئيس الحكومة نواف سلام
    جلسة حكومية في السراي بمشاركة وزراء "الثنائي الشيعي"
    النائب ابراهيم منيمنة
    منيمنة لـ"صوت بيروت": الجيش اللبناني الحامي الوحيد للوطن وبيده السلاح!

    الأكثر قراءة

    سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
    طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
    السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
    استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟
    محكمة
    عميل الموساد يسقط بسبب خلاف شخصي