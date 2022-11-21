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وزير الزراعة: المزروعات في هذه المناطق خالية من بكتيريا الكوليرا

منذ ساعة واحدة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

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أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، “خلو المزروعات الشمالية من بكتيريا الكوليرا” وذلك استناداً للفحوصات المخبرية التي تم اجرائها للمنتجات الزراعية في عكار والشمال من حقول اختيرت عشوائياً، والتي تم اجرائها داخل مختبرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال وعلى نفقتها.

كما و طمأن الحاج حسن اللبنانيين خلال زيارته للغرفة عن خلو المزروعات التي تم فحصها داخل مختبرات معهد البحوث الصناعية التابع لوزارة الصناعة والتي رُفِعت خلال زيارته للحقول الزراعية في الشويفات منذ أيام، متوجّهاً بالشكر لوزير الصناعة جورج بوشكيان.

وأكد وزير الزراعة عن إجراء فحوصات في المحافظات الأخرى خلال الايام القادمة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة.

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