وزير الزراعة: انطلاق عملية توزيع القمح الطري

غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “انطلقت عملية توزيع القمح الطري المقدم كهبة من منظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية على المزارعين الذين تقدموا بطلبات في أرجاء الوطن كافة”.

الحاج حسن أضاف في تغريدته: “شكرًا لمنظمة الفاو، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، منظمة أكساد، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وكل فريق عمل الوزارة على جهدهم الجبار”.

إنطلقت عملية توزيع القمح الطري المقدم كهبة من منظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية على المزارعين الذين تقدموا بطلبات في كافة أرجاء الوطن

شكرا لمنظمة الفاو,المنظمة العربية للتنمية الزراعية,منظمة أكساد,مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ولكل فريق عمل الوزارة على جهدهم الجبّار — Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) December 23, 2022