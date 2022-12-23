الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
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وزير الزراعة: انطلاق عملية توزيع القمح الطري

منذ 12 دقيقة
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

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غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “انطلقت عملية توزيع القمح الطري المقدم كهبة من منظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية على المزارعين الذين تقدموا بطلبات في أرجاء الوطن كافة”.

الحاج حسن أضاف في تغريدته: “شكرًا لمنظمة الفاو، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، منظمة أكساد، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وكل فريق عمل الوزارة على جهدهم الجبار”.

 

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