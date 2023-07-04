وزير الزراعة بحث في تصدير التفاح التموزي مع المزارعين ونقابة المصدرين والمستوردين

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وفد مزارعي التفاح التموزي ونقابة المصدرين والمستوردين وكبار مصدري التفاح إلى دول العالم، بحضور الوزير السابق النائب غازي زعيتر والنائبين قاسم هاشم وملحم الحجيري.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة بأن “اللقاء بحث في عمليات تصدير التفاح التموزي، الذي اقترب موسمه والمتواجد بكثرة في محافظة بعلبك الهرمل ومحافظات الجنوب، وتم التوافق على أن تكون هناك لجنة ما بين المزارعين والتجار لتحديد الأولويات والأسعار وكل الإجراءات التنفيذية التي تخدم عملية تصريف الإنتاج بانسيابية باتجاه الدول العربية”.

وأشار إلى أنّ “المجتمعين ركزوا على الطلب من وزير الزراعة معالجة موضوع الرسوم التي فرضتها السلطات المصرية على المنتجات الزراعية عمومًا، واللبنانية منها”.

ووعد الحاج حسن بـ”المتابعة مع الأشقاء المصريين، وفي مقدمهم وزير الزراعة والوزارات المختصة وسفير مصر في لبنان. وبالتالي، وضع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في هذه الأجواء من أجل تذليل كل العقبات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام تصدير المنتجات اللبنانية، وتحديدًا التفاح وباقي الفواكه الطازجة الصيفية”.