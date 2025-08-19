الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
وزير الزراعة تفقد مرفأ طرابلس: المستقبل واعد في ظل التنسيق القائم

وزير الزراعة نزار هاني

تفقد وزير الزراعة نزار هاني مرفأ طرابلس، حيث كان في استقباله مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر وعدد من المسؤولين الإداريين، وجال هاني على منشآت المرفأ ومراكزه، ولا سيما مركز الحجر الزراعي والحيواني التابع للوزارة، مطلعا على سير العمل.

وأكد هاني خلال الجولة، أن “وجود وزارة الزراعة داخل المرفأ، من خلال مراكز الحجر الزراعي والحيواني، يشكل ركيزة أساسية في حماية المحاصيل والمنتجات التي تدخل وتخرج من لبنان، وفي الحفاظ على سمعة البلد وصورته كدولة تسعى إلى الشفافية والإصلاح”.

وقال: “نحن نعمل بحرفية وبسرعة في آن واحد لأن المحاصيل الزراعية والبضائع لا تحتمل التأخير، وكل حاوية تمر عبر المرفأ تحمل خلفها مزارعين ومنتجين لبنانيين، وهذا يتطلب منا تسهيل الإجراءات دون المس بجودة الرقابة”.

وشدد على “أهمية التعاون القائم بين الإدارات المختلفة في المرفأ، والذي يشكل نموذجا يحتذى”، مؤكدا أن “المستقبل لمرفأ طرابلس واعد، ليس فقط لأبناء الشمال بل للبنان كله، في ظل التنسيق القائم بين الوزارات المختلفة، ما يتيح فرصة ذهبية للعمل يدا بيد من أجل النهوض بالقطاعين الزراعي والاقتصادي”.

من جهته، أشار مدير المرفأ إلى أن زيارة وزير الزراعة “شملت تفقد المحجر الصحي والمنشآت كافة، إضافة إلى بحث مشاريع تطويرية مشتركة أبرزها إنشاء مستودعات لتخزين منتجات المزارعين تمهيدا لتصديرها إلى الخارج”.

وكشف عن “مشاريع مستقبلية تشمل ربطا إلكترونيا بين مرفأ طرابلس ووزارات الزراعة والاقتصاد والصحة والجمارك لتبادل المعلومات المتعلقة بالبضائع والبيانات الجمركية”، شاكرا هاني على زيارته، ورئيس الحكومة ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير الزراعة على دعمهم للمرفأ وادارته.

وثمن “حرص الوزير وفريق عمله على دعم المرفأ وتعزيز خدماته بما يخدم المزارعين والمصدرين والمنتجين اللبنانيين”، مؤكدا أن “المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية سريعة لتكريس مرفأ طرابلس مركزا محوريا في حركة التصدير والاستيراد”.

