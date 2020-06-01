وزير الزراعة عباس مرتضى: الرقابة البيطرية ضمانة للحفاظ على الثروة الحيوانية

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استقبل وزير الزراعة عباس مرتضى في مكتبه بالوزارة، وفدا من مجلس نقابة الأطباء البيطريين في لبنان، بحضور نقيب الأطباء البيطريين الدكتور ايهاب شعبان، وعرض الوفد مطالب النقابة والمواضيع المشتركة مع الوزارة، لا سيما متابعة مشاريع القوانين التي تنظم مهنة الطب البيطري.

وكان تشديد على أهمية تطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة الأغذية من أصل حيواني، والرقابة الصحية البيطرية لضمان حماية الثروة الحيوانية في لبنان وتطويرها تماشيا مع خطة الأمن الغذائي. وقد تم الاتفاق على التحضير لعقد مؤتمر عام للطب البيطري في لبنان بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأكد مرتضى ان “الرقابة البيطرية ضمانة للحفاظ على الثروة الحيوانية ومن ضمن خطة وزارة الزراعة للأمن الغذائي في ظل الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وقدم الوفد الى وزير الزراعة درعا تذكارية باسم النقابة، عربون شكر وتقدير لدعم الوزارة المستمر لقطاع الطب البيطري.

كما استقبل مرتضى النائب بلال عبدالله يرافقه رئيس واعضاء بلدية مزرعة الشوف، وأكد دعم الوزارة لكل المبادرات الزراعية ومتابعته لها، ووضع كافة امكانات الوزارة بتصرف هذه المبادرات وتشجيعها لدعم القطاع الزراعي.

بدوره، أثنى عبدالله والوفد المرافق على دعم ومساعدة وزارة الزراعة لمشروع جمع الحليب لانتاج الالبان والاجبان في منطقة مزرعة الشوف، الذي يدعم شريحة واسعة من المزارعين.