الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الزراعة عن القطع العشوائي للأشجار: فعل يؤسّس إلى أمر خطير

منذ 45 دقيقة
عباس الحاج حسن

عباس الحاج حسن

A A A
طباعة المقال

علّق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال “عباس الحاج حسن” على ظاهرة قطع الأشجار العشوائي في بعض القرى والبلدات.

وكتب عبر حسابه على تويتر: “تابعنا موضوع قطع الأشجار العشوائية التي تحصل في بلدات غربي بعلبك الهرمل (بتدعي، دير الأحمر، القدام، نبحا وقرحا) ولكن بعد تحولها الى عمليات منظمة عبر مجموعات مختصة، نؤكد أن هذا الفعل يؤسس إلى أمر خطير جدا”

ودعا الحاج حسن القوى الأمنية والبلديات الى مؤازرة مأموري الأحراج في عملهم، قائلًا: “على وجه الخصوص أننا على أبواب الشتاء مما يرفع درجات التخوف إلى ازدياد هذه الحالات”.

كما لفت الى أن وزارة الزراعة ستبدأ مجموعة تدابير، من شأنها أن تجمع جهود وزارات البيئة والداخلية والمؤسسة العسكرية في سبيل إيجاد حل لهذا الجرم.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاقتصاد أمين سلام
    سلام: رفع الدولار الجمركي سيزيد الأسعار بنسبة 20 إلى 30%
    حريق بسكنتا
    تجدد الحريق في أحراج بسكنتا وطوافة للجيش تعمل على إخماده
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: اجراءات قانونية ضد محرضين "مجهولون معروفون"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن