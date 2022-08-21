وزير الزراعة عن القطع العشوائي للأشجار: فعل يؤسّس إلى أمر خطير

علّق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال “عباس الحاج حسن” على ظاهرة قطع الأشجار العشوائي في بعض القرى والبلدات.

وكتب عبر حسابه على تويتر: “تابعنا موضوع قطع الأشجار العشوائية التي تحصل في بلدات غربي بعلبك الهرمل (بتدعي، دير الأحمر، القدام، نبحا وقرحا) ولكن بعد تحولها الى عمليات منظمة عبر مجموعات مختصة، نؤكد أن هذا الفعل يؤسس إلى أمر خطير جدا”

ودعا الحاج حسن القوى الأمنية والبلديات الى مؤازرة مأموري الأحراج في عملهم، قائلًا: “على وجه الخصوص أننا على أبواب الشتاء مما يرفع درجات التخوف إلى ازدياد هذه الحالات”.

كما لفت الى أن وزارة الزراعة ستبدأ مجموعة تدابير، من شأنها أن تجمع جهود وزارات البيئة والداخلية والمؤسسة العسكرية في سبيل إيجاد حل لهذا الجرم.