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وزير الزراعة: قطع أحراج عكار" جريمة بيئيّة موصوفة"

31 - مارس - 2022
آخر تحديث: 31 - مارس - 2022 10:40 صباحًا
وزير الزراعة عباس الحاج حسن

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

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أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى أنّ “قطع أحراج عكار، وتحديدا بلدة بزبينا، جريمة بيئيّة موصوفة”.

وأعلن في تصريح “للوكالة الوطنية للاعلام” انه اجرى اتصالا بالمدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل ووضعه في اجواء المجزرة البيئية الحاصلة في المنطقة، طالبا منه “متابعة الموضوع بكل اهتمام ومحاسبة المخالفين”.

واكد الحاج حسن “متابعته الموضوع الى النهاية”، لافتا الى “تكرر الاعتداءات في منطقة عكار ولا سيما ان المحمية التي تم الاعتداء عليها أخيرا نبغي ان تتحول الى محمية طبيعية ، وابدى ثقته بالقضاء”، وشدد على “ضرورة التحرك للحفاظ على الثروة الحرجية”، مشيرا الى ان “لديه صورا ومستندات تكشف قطع اشجار يتجاوز عمرها ال 150 عاما”.

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