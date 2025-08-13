وزير الزراعة: لدعم المزارعين والصيادين الصامدين

أعرب وزير الزراعة نزار هاني خلال اتصال برئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان الشيخ جهاد بلوق، عقب العدوان على الصيادين في منطقة الناقورة عن إدانته “للاعتداء الذي تعرض له الصيادون في الناقورة، والذي أدى إلى إصابات بالغة في صفوف عدد منهم”، مؤكداً أنّ “هذه الجرائم ليست معزولة، بل تتقاطع مع سلسلة اعتداءات ممنهجة يتعرض لها المزارعون اللبنانيون، تطال أرواحهم وممتلكاتهم بهدف النيل من صمودهم”.

كما شدّد الوزير هاني على وقوفه الكامل إلى جانب المزارعين والصيادين الصامدين في وجه الاحتلال الغاشم، مثمّناً دورهم الوطني في حماية الأرض والمياه.

من جهته، أكد الشيخ جهاد بلوق أنّ “الاعتداءات الإسرائيلية لن تثني المزارعين والصيادين عن التمسك بحقهم في أرضهم ومياههم، داعياً إلى تعزيز وحدة الصف وبناء جبهة تضامن وطنية وشعبية لمواجهة الاحتلال وحماية العاملين في هذين القطاعين الحيويين”.