الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الزراعة من البقاع الشمالي: في الحقول تُصنع الحلول.. ودعم المزارعين أولوية وطنية

منذ ساعتين
وزير الزراعة الدكتور نزار هاني من البقاع-الوكالة الوطنية للاعلام

وزير الزراعة الدكتور نزار هاني من البقاع-الوكالة الوطنية للاعلام

A A A
طباعة المقال

قام وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بجولة ميدانية في عدد من بلدات البقاع الشمالي، في إطار سياسة الوزارة القائمة على الانفتاح والتواصل المباشر مع المزارعين، بهدف دعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية.

تكريم رائد في قطاع الكرمة والنبيذ
استهل هاني جولته بتكريم رئيس معهد الكرمة والنبيذ في لبنان ظافر الشاوي، تقديرًا لجهوده في تطوير قطاع العنب وصناعة النبيذ، مشيدًا بدوره في تعزيز حضور لبنان على خارطة النبيذ العالمية وتخريج جيل متخصص وقادر على الابتكار.

بعد ذلك، جال الوزير في بلدات جديدة الفاكهة، القاع، ورأس بعلبك حيث التقى المزارعين بحضور رؤساء البلديات واستمع إلى أبرز الصعوبات، خصوصًا في التسويق، الري وتكاليف الإنتاج. وأكد أن “سياسة الوزارة تقوم على الشراكة الفعلية مع المزارع، فالحلول لا تُصنع في المكاتب بل في الحقول”.

دعم الزراعة المستدامة وتسجيل المزارعين
وزار هاني مشتل تعاونية التنمية الزراعية المستدامة في رأس بعلبك، واطلع على دورها في إنتاج الشتول المحلية ودعم الزراعات المستدامة، مشددًا على ضرورة دعم التعاونيات وتوسيع عملها في مختلف المناطق.

واختتمت الجولة بمتابعة عملية تسجيل المزارعين في السجل الزراعي الوطني، الذي اعتبره الوزير “مدخلًا لسياسة زراعية عادلة وشفافة وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه”.

وختم هاني قائلاً:

> “الزراعة في البقاع الشمالي تشكّل قلب الأمن الغذائي في لبنان. سنبقى إلى جانب المزارعين خطوة بخطوة لتحويل التحديات إلى فرص وبناء قطاع زراعي قادر على الإنتاج والمنافسة والاستمرار”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير المالية ياسين جابر
الوزير جابر بحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية التعاون المالي والدعم الدولي للبنان
وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور فايز رسامني
اتفاقية بين لبنان ومصر.. و الوزير رسّامني يوقّع 3 اتفاقات استراتيجية في النقل والصناعة والطيران
وزير العمل محمد حيدر
الوزير حيدر بحث مع الأمم المتحدة ومعهد أوروبي سبل تعزيز فرص العمل وتأهيل الشباب

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎
لامين وأخيه رفقة نيكي نيكول في مناسبة سابقة
لامين يامال ينفصل عن المغنية الأرجنتينة.. إليكم السبب