وزير الزراعة من معركة: الجنوب يشكّل نموذجًا للصمود والإنتاج

أشار وزير الزراعة ​نزار هاني​، خلال رعايته افتتاح معرض “بيت المونة القروي” في بلدة معركة، إلى أنّ “الجنوب يشكّل نموذجًا للصمود والإنتاج، ونساء معركة هنّ مزارعات كفوءات ومناضلات من أجل حياة أفضل”.

وشدد على أنّ “وزارة الزراعة قامت، بالتعاون مع منظمة الفاو، بمسح الأضرار والخسائر الزراعية في الجنوب وسائر المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، ووضعت خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق ​الأمن الغذائي​ وتعزيز الزراعة المستدامة والنظم الغذائية الفعّالة”، موضحًا أن “الزراعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل ركن أساسي من الهوية الوطنية والاقتصادية للبنان”.

وأشار هاني إلى أن “تفعيل السجل الزراعي يشكّل حجر الزاوية في تنظيم القطاع وتأمين الدعم للمزارعين”، داعيًا الجميع إلى “المبادرة لتسجيل بياناتهم للاستفادة من برامج الدعم والمشاريع الإنمائية”، مشدّدًا على أنّ “الزراعة التعاقدية أصبحت حاجة ملحّة لضمان تسويق الإنتاج المحلي وتأمين دخل مستقر للمزارعين”، مؤكدًا أن “الوزارة تعمل على توفير كل الأطر القانونية والتسهيلات اللازمة لذلك”.

وتناول وزير الزراعة “أهمية التعاونيات الزراعية ودورها في تعزيز التضامن بين المزارعين، وتخفيض كلفة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية”، مؤكدا أن “الوزارة ستواصل إطلاق برامج إرشادية وتدريبية لتعزيز القدرات الزراعية، إلى جانب مواكبة المزارعين في عمليات التصنيع الغذائي والتسويق”.

وختم هاني بالقول: “ما نقوم به اليوم ليس مجرد دعم لمعرض محلي، بل هو تأكيد على التزامنا بتمكين المجتمعات الريفية، ودعم المرأة المنتجة، وحماية التراث الغذائي اللبناني من خلال تطوير قطاع الصناعات الغذائية القروية”.

وشدّد هاني في ختام الزيارة على أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها الوطنية، وعلى رأسها خطة الإرشاد الزراعي، دعم التعاونيات، الزراعة الذكية، وحملات الجودة في إنتاج زيت الزيتون والعسل، مؤكداً أن “هذه الخطوات العملية تضع لبنان على مسار اقتصاد زراعي متطور ومستدام”.