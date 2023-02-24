وزير الزراعة: نؤكد على دور دار الإفتاء في صوغ العيش المشترك

أجرى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن اتصالاً هاتفياً بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مطمئناً إلى صحته، متمنياً له الشفاء العاجل.

وأكد الحاج حسن أن “دور دار الإفتاء أساسي في صوغ العيش المشترك في وطننا والدور الذي يلعبه سماحة المفتي يوحد صفوف الأمة في سبيل رفعة إنسان هذا الوطن”.

ووضع الحاج حسن “مفتي الجمهورية في صورة ما تقوم به وزارة الزراعة وإطلاق سجل المزارعين في الثاني من آذار المقبل في قصر الأونيسكو برعاية رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وبارك دريان “هذا العمل الوطني كون دار الإفتاء لطالما دعت إلى تمكين المواطنين وتثبيتهم في أرضهم من خلال العمل في القطاع الزراعي”.