وزير الزراعة: وضعنا استراتيجية للنهوض بقطاع القمح

أكّد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن “وزارة الزراعة وضعت استراتيجية للنهوض بالقطاع يتقدمها عنوان عريض اسمه الشراكة، التي ندعو إليها باستمرار”، وقال: “أنا أنتمي إلى مدرسة لطالما آمنت بالشراكة على صعيد الوطن والمنطقة. أنتمي إلى مدرسة الإمام موسى الصدر، مدرسة الأخ الرئيس نبيه بري، الذي كان وما زال يقول: إياكم وأن يكون بينكم إلغائي واحد”.

كلام الحاج حسن جاء خلال جولته في البقاعين الغربي والأوسط، استهلها عبر زيارة راعي أبرشية الفرزل مطران زحلة والبقاع للكلدان الكاثوليك ابراهيم ابراهيم.

وعن خطة النهوض بقطاع القمح، شدّد على أنه “آت وفي جعبته هذه الخطة التي هي متكاملة للدولة اللبنانية. وعندما نسأل لماذا اليوم؟ نجيب بكل بساطة أن الازمة الاوكرانية الروسية ترخي بثقلها على المنطقة، مع العلم أنه لا توجد لدينا أزمة قمح خلال هذه الفترة، لكن حتما ستكون هناك أسعار مرتفعة”، مطمئنًا اللبنانيين أن وزير الاقتصاد تحدث في مجلس الوزراء أنه استطاع الوصول إلى مصادر للاستيراد، لكن الاسعار ستكون مرتفعة جدا”.

أضاف: “أجرينا بحوثا، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وأعددنا خطتنا، ووافق عليها مجلس الوزراء. واليوم، نتجه نحو التنفيذ حيث سيكون هناك مسح دقيق لكل الاراضي المزروعة في الداخل والساحل حتى تكون لدينا معلومات حقيقية ودقيقة لكل مزارع، واخص بالذكر صغار المزارعين، حتى نصل الى مرحلة الدعم الذي سيكون مؤمنا لنا من قبل الدول والهيئات المانحة”.

في السياق، أشار الى “إن آخر تقدير في وزارة الزراعة عام 2021 – وطبعا سنبقي هامش 15 إلى 20% خطأ – يقول يوجد واحد وخمسون ألف هكتار في لبنان يزرعون، وما لا يقل عن ثلاثمئة وثلاثين الف هكتار قابلة للزراعة بعلي ومروي، وهو رقم كبير جدا. أما المساحات المزروعة اليوم فتبلغ ما يقارب 50 الف هكتار، وهو رقم كبير ايضا”.