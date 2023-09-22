وزير الزراعة يُتابع تحضيرات لبنان للمشاركة في "إكسبو الدوحة"

اطّلع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، من المفوض العام للحكومة اللبنانية في إكسبو الدوحة ٢٠٢٣، المدير العام للزراعة لويس لحود، ومن الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في قطر شادي أبو ضاهر، على آخر تحضيرات لبنان للمشاركة في “إكسبو الدوحة ٢٠٢٣”، بعنوان “صحراء خضراء، بيئة أفضل”، والنشاطات والفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والبيئية والثقافية والإعلامية والرياضية التي ستجرى خلال فترة” إكسبو الدوحة “من ٢ تشرين الأول ٢٠٢٣ حتى ٢٨ أذار ٢٠٢٤.

وتابع الحاج حسن مع لحود وأبو ضاهر مشاركة النقابات والتعاونيات والجمعيات الزراعية لتسويق الإنتاج الزراعي، وحيّا الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب على دعمهم الوزارات لإنجاح مشاركة لبنان.

وشكر سفيرة لبنان في قطر فرح بري وأركان السفارة والمفوضين العامين المديرين العامين لويس لحود ومحمد أبو حيدر على جهودهم ومتابعتهم اليومية.