وزير السياحة: لبنان يؤيد ترشيح السعودية لاستضافة فعاليات إكسبو 2030

انطلق حفل الاستقبال الذي تنظمه السفارة اللبنانية في الرياض لعرض خطة لبنان السياحية على هامش مشاركة لبنان في الحدث الضخم الذي تقيمه المملكة العربية السعودية ضمن يوم السياحة العالمي تحت شعار السياحة والاستثمار الأخضر.

وأشار سفير لبنان لدى الرياض فوزي كبارة خلال حفل الاستقبال إلى أن “هذه الاستضافة تأتي لتعزيز موقع السعودية على خارطة الأحداث العالمية وقطاع السياحة العالمي بشكل خاص”.

بدوره، أكد وزير السياحة وليد نصار أن السعودية وقفت الى جانب لبنان في كل الظروف وفتحت أبوابها للبنانيين، لافتًا إلى أنه سيطلق غدًا مشروع “رؤية الجذور والمسارات العربية” للحفاظ على تقاليدنا وانخراطنا في المستقبل.

وأضاف: “أعلن تأييد لبنان ترشيح السعودية لاستضافة فعاليات إكسبو 2030 في جلسة التصويت التي ستنعقد في تشرين الثاني المقبل”.

في المقابل، لفت وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إلى أنّ لبنان يتمتع بكل مقومات السياحة ومن بينها الشعب الرائع، مؤكدًا “أننا سنقف خلف مبادرة “رؤية الجذور والمسارات العربية” وندعمها كما سنستمر بالعمل معًا لنشر الثقافة والسياحة العربية”.