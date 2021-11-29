وزير السياحة متفائل بالرزمة السياحة الشتوية.. "رح تفوّل"

توقّع وزير السياحة وليد نصّار أن تدر رزمة السياحة الشتوية التي أطلقها تحت عنوان “بجنونك بحبك” العملة الصعبة على لبنان، والتي ستدخل إلى السوق اللبنانية مباشرة وليس إلى المصارف وتحرك العجلة الاقتصادية بين قطاعات مختلفة.

وفي حلقة خاصة تم تصويرها في قاعة الوصول في مطار رفيق الحريري الدولي، قال نصار لبرنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة”: “لدينا تقريباً ضمن الرزمة نحو 280 رحلة تتسع لـ40 ألف وافد وبتقديري أنها “رح تفوّل”، ومعدّل مصروف الوافد في 3 أيام أو 5 أيام نحو ألف دولار”.

وأشار نصار إلى أن النسبة الأكبر من الوافدين إلى لبنان خلال هذه الفترة تأتي من العراق ثم من مصر ثم من الأردن وأن عدد الوافدين من هذه البلدان يشكّل نحو 60% من الوافدين.

وعن الأرقام، أوضح أنه من العراق دخل إلى لبنان هذا العام ما بين 60 ألفاً و65 ألفاً مقارنة مع 52900 في الفترة نفسها من العام 2020 وهذا يعني أن العدد زاد بنسبة نحو 22%”، كما أوضح أن “نسبة الوافدين من مصر زادت هذا العام بنحو 38%.

وذكّر نصار بأن الرزمة السياحية الشتوية التي تبدأ كلفتها بنحو 300 دولار، تشمل تذكرة السفر و3 ليالٍ في الفندق مع فطور وفحص الـ PCR وهي تأتي من عشرة مطارات في العالم في 7 بلدان هي العراق، الأردن، مصر، إيطاليا، إسبانيا، أرمينيا واليونان. أما القاطنون خارج تلك البلدان فيمكنهم أن يقصدوها ويأتوا من هناك ضمن الرزمة.

وفي مقارنة مع السنة الماضية حول مجمل عدد السياح الأجانب والوافدين من المغتربين اللبنانيين، يتبين بحسب وزير السياحة أن عدد الوافدين في الأشهر الـ9 الأولى من العام 2021 بلغ نحو 579 ألف وافد مقارنة مع 414 ألف وافد في الفترة عينها من العام 2020، “ولكن هذه الأرقام تبقى منخفضة جداً إذا ما تمت مقارنتها مع العام 2019 حيث بلغ عدد الوافدين في الفترة نفسها نحو مليون و936 ألف وافد”.

وحول تأثير عدم الاستقرار الأمني والسياسي على تشجيع السياح والمغتربين للمجيء إلى لبنان، ناشد نصار السياسيين قائلاً: “هدنة يا شباب هدنة ولو لثلاثة أشهر من أجل الاقتصاد ككل في البلد والقطاع السياحي جزء منه. هدنة أمنية سياسية لنحبّ بعضنا ونتحدث بإيجابية.”

واعتبر نصار أن الانتخابات النيابية من شأنها أن تؤثر إيجاباً على القطاع السياحي لأنها تحرّك العجلة الاقتصادية وتستقطب مغتربين من الخارج وتشغّل المقاهي والفنادق.

وأكد على أهمية العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والخليجية، لافتا الى أن “لبنان والقطاع السياحي خسرا الكثير بسبب الأزمة مع دول الخليج”.

وعن واقع المؤسسات السياحية، أشار نصار الى أن العمل جار على مشروع قانون يتعلق بمنح المؤسسات السياحية إعفاءات ضريبية وبتمديد فترة السماح المتعلقة بالضرائب.