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وزير السياحة: نؤمن بالامركزية المالية الادارية

منذ 7 ساعات
وزير ​السياحة​ وليد نصار

وزير ​السياحة​ وليد نصار

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ذكر وزير السياحة ​وليد نصار​، “أننا نؤمن بالامركزية المالية الادارية، وقررنا في وزارة السياحة ببدء اللامركزية الادارية، بفتح مكاتب لوزارة السياحة في مختلف المناطق اللبنانية”، مشيرًا إلى أنه “في عدم اعتماد الميغاسسنتر، سيكون عدد المقترعين أقل من المتوقع، أو سيكونون عرضة للرشوة”.

ولفت، بشأن طرح الثقة بوزير الخارجية ​عبد الله بوحبيب​ على خلفية ما حصل حول مراكز الاقتراع في ​سيدني​ الأسترالية، خلال كلمة له في احتفالية درب الزيتون برعاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، إلى “انني لست في موقع الدفاع عن وزير الخارجية، لكن من يريد أن يطرح ثقته في وزير الخارجية، عليه أن يطرح الثقة في كل الحكومة، لأننا فريق عمل واحد”، كما ذكر “أنّني أتمنى أن نتساعد جميعًا لإنجاح زيارة ​البابا فرنسيس​ إلى لبنان”.

والجدير بالذكر، أنّه تقدّم أمس النوّاب ​بيار بو عاصي​، ​جورج عقيص​، ​إدي أبي اللمع​ و​عماد واكيم​، من ​الأمانة العامة لمجلس النواب​، بطلب عقد جلسة للهيئة العامّة للمجلس النيابي، بهدف طرح الثّقة بوزير الخارجيّة عملًا بالمادّة 37 من الدستور، بسبب “الارتكابات والمخالفات الجسيمة الّتي ترتكبها ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في موضوع تصويت المغتربين في ​الانتخابات النيابية​ المقبلة”.

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