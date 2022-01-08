السبت 5 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 8 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الشؤون الإجتماعية: المرحلة المقبلة صعبة

منذ 13 ثانية
هيكتور حجار

هيكتور حجار

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار، “اننا مقبلون على مرحلة فيها رهانات كبيرة وغير رهانات المنطقة، وعندنا في لبنان مفصلان مهمان: الانتخابات النيابية وانتخاب رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى “إننا اليوم بأزمة، حيث لدينا حكومة اجتمعت بالشكل حوالي ثلاث مرات ومنذ ثلاثة اشهر لم نجتمع”.

وأوضح أن “المرحلة المقبلة صعبة، ونحن مقبلون على مرحلة صعبة. ولكن نحن في لبنان نعرف انه في المراحل الصعبة، المجتمع الاهلي والناس يتكاتفون من أجل مواجهة الصعاب وإيجاد الحلول للأزمات”.

وأوضح “إننا في وزارة الشؤون الاجتماعية عندنا برنامج خاص بالحالات الاكثر فقرا، وهذا البرنامج تم إطلاقه منذ 11 عاما وتستفيد منه حاليا نحو 36 ألف عائلة لبنانية”.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن “كل مواطن يشعر انه بحالة العوز يتوجه إلى مركز الخدمات الانمائية لملء الاستمارة، ومن بعدها تكون هناك زيارة للمنزل ويتم تقييم وضع العائلة، واذا كانت مواصفات حالته تتطابق مع شروط البرنامج للأكثر فقرا فإنه يستفيد من المخصصات المالية حسب وضعه”.

وأفاد بأنه “حاليا يوجد 130 الف طلب، هؤلاء لم تتم زيارتهم بسبب الكورونا التي ضربت لبنان منذ السنتين الأخيرتين، وقد بدأت الزيارات الميدانية منذ اسبوعين، حيث زرنا 22 الف منزل، وهناك نحو 600 عامل اجتماعي يعملون بالبرنامج ومن المفترض باواخر شهر شباط نكون انتهينا من كل الزيارات، وتم تقييم الـ 130 الف طلب وبدأنا ندفع لـ 75 الف عائلة لبنانيه من حالات الاكثر فقرا التي ستكون مطابقة للشروط”.

وعن شمول اللبنانيين بالمساعدات المالية النقدية من الهيئات الدولية، لفت إلى “إننا بالنسبة لنا السوريون هم أخوة لنا، ولم نقصر معهم وتحملنا ما فيه الكفاية، ونحن تحملنا بحجم كل الدول العربية مجتمعة.

توجهنا إلى الاخوة العرب ودول الخليج وقلنا لهم بان الازمة السورية هي ازمتنا وازمتكم، واذا كنا نحن في لبنان استقبلنا نحو مليون ونصف نازح سوري لأننا عرب، فكل دول العالم تدفع للإخوة السوريين، ويجب على الدول العربية والدول الأجنبية التي تساعد إنسانيا أن تنظر أيضا للعائلات اللبنانية بنفس المستوى من الإنسانية، لأن هذه العائلات باتت بأمس الحاجة للمساعدة الفورية والعاجلة. ونحن في الوزارة نتابع هذا الموضوع وبدأنا نلمس تفهما من قبل المنظمات الدولية الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة، وإن شاء الله تتكلل الجهود بالنجاح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رابطة طلاب لبنان
    رابطة “طلاب لبنان”: نؤيد قرار وزير التربية
    مؤسسة كهرباء لبنان
    “كهرباء لبنان” تناشد السلطات: “لحماية جميع منشآت المؤسسة”
    مخابرات الجيش
    مخابرات الجيش توقف 3 أشخاص على صلة بتهريب الكبتاغون إلى الأردن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من ميليشيا حزب الله
    صورة.. 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني مموّل لحزب الله
    حمادة: نصرالله الارهابي الوحيد.. وعهد عون جثة تتخبط على أرض لبنان
    اللاعب عثمان كوليبالي
    فيديو مؤلم جداً.. لحظة توقف قلب مدافع الوكرة القطري على أرض الملعب!!