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وزير الشؤون الاجتماعية: الكثير لن يسجّل للبطاقة التمويلية بسبب رفع السرية المصرفية

2 - ديسمبر - 2021
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

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لفت وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، إلى أن الكثير من الاشخاص لن يسجّلوا للبطاقة التمويلية، بسبب رفع ​السرية المصرفية​، مشيرًا إلى أن “في تحركاتي خلال الاسبوع، كنت اقول أن من الممكن أن ندرس كيفية تمويل البطاقة التمويلية من لبنان و​البنك الدولي​، والمبادرة أخذت طريقها باتجاه ​وزارة المال​، وفي طريقها ل​مجلس الوزراء​”.

وأكد، في حديث تلفزيوني، على “أنني وفريق ​مجلس النواب​ الذي تابع الملف، والحكومة السابقة، ساهمنا بشكل قوي، بمكننة الأمر، لنخفف من التدخل البشري، ونعرف أننا في طريقنا إلى انتخابات، ونحن ذهبنا إلى أقصى حد من المكننة، لتخفيف التدخل البشري”.

وكشف حجار، أن “بالنسبة لمعايير ​البطاقة التمويلية​، فإذا كان هناك شخص في خدمة المنزل، إلا إذا كان في حالات المرض، فهذا مستثنى منها، والاستثناء أيضًا لمن لديه بطاقة “حياة”، ومن يعيش خارج لبنان إلا لو كان لديه حالة، ومن يتلقى على مدار السنة 10 آلاف دولار “فريش”، والكثير من اللبنانيين لا يملكون هذا المبلغ، وأن يملك سيارات، من ما بعد عام 2018، وعددها 3، نعتبر أن الشخص ميسور”

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