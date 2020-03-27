وزير الشؤون الاجتماعية: بناء على دراسات قررنا القيام بسلة غذائية لمدة شهر للعائلات

أكد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​، في حديث تلفزيوني، إلتزام معايير النظافة والمسافة، لافتاً إلى أن كل الإجتماعات بدأت تقام عبر الـvideo conferencing.

 

وأوضح مشرفية أن “سبب الخطة التي أطلقتها هي الأزمة الإقتصادية في البلد، وكنا نحضّر لدراسة حول الأسر الأكثر فقرًا ووصلنا إلى مرحلة خطرة جدا نظرا لنسب البطالة المرتفعة وزيادة الفقر ما يستدعي خطوات سريعة تريح المواطن وليس لدينا ترف الوقت”.

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ولفت مشرفية إلى أننا “طرحنا التقديمات المالية والعينية للمواطنين وبناء على دراسات قررنا القيام بسلة غذائية لمدة شهر للعائلات”، مشيراً إلى أن “برنامج العائلات الأكثر فقراً الموجود في ​مجلس الوزراء​ يتمّ تقييمه من خلال داتا يحصل إدخالها إلى قاعدة البيانات”.

ورأى مشرفية أنه “يجب تعليق المهل بالنسبة للقروض المدعومة وغير المدعومة وتأخير الضرائب وعندما تنتهي خطّتنا بشكلٍ رسمي سوف نعلن عن الأمر”.

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