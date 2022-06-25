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وزير الشؤون الاجتماعية: لبنان لا يستفيد من الوجود السوري بشيء

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2022 8:52 مساءً
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار

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اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال “​هكتور حجار”​ أنّ “الدولة اللبنانية لا تستفيد من الوجود السوري بشيء، والدعم يكون مباشرة إليهم، والدولة هي التي تدفع الثمن”.

وأشار إلى أنّ “الماء لدينا شحيحة، والمياه في أماكن ​النزوح السوري تؤمنها الدولة اللبنانية​”، مؤكدًا أنّ “لبنان يدعم النازحين السوريين بـ9 مليون دولار شهرياً ثمن الخبز، فضلًا عن خدمة الكهرباء والمياه التي كانوا يحصلون عليها مجاناً”.

وفي حديث لقناة “الجديد”، ذكر أنه في “كل القطاعات دخل السوريون، واليد العاملة السورية موجودة في كل لبنان، وهي لم تعد يدًا عاملة بل أصبحت مستثمراً”.

كما لفت إلى أنّ “35% من المجتمع في لبنان يتألف من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين”.

    المصدر :
  • المركزية

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