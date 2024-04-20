وزير الشباب والرياضة المصري يعد بتأهيل ملعب المدينة الرياضية في بيروتأ

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، السبت 20 نيسان/أبريل 2024، والذي يشغل أيضًا رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال لقاء رسمي في القاهرة مع نظيره اللبناني الدكتور جورج كلاس، عن نيته تأهيل أرضية ملعب مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت.

ووعد الوزير المصري بإرسال فريق عمل تقني لوضع الدراسة اللازمة لتحديد المتطلبات الفنية والتقنية لتحديث وتطوير الملعب.

وترأس كلاس الوفد اللبناني الذي ضم المدير العام للوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر، فيما ضم الوفد المصري قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الوزير صبحي.

وبحث المجتمعون في موضوع المدينة الرياضية، في استكمال لما جرى بحثه في بيروت خلال وجود الوزير المصري فيها في حفل ختام “بيروت عاصمة الشباب العربي”، حيث تعهد صبحي بتبني هذا الملف، وارسال فريق تقني قريباً إلى العاصمة اللبنانية لدراسة أرضية الملعب تمهيداً لتأهيلها، كما بحثوا في تفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين، ونقل تجربة بناء “البطل الأولمبي” من مصر إلى لبنان.