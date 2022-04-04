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وزير الشباب والرياضة: صناديق الانتخاب تنتظر خياراتكم الصريحة

4 - أبريل - 2022
جورج كلاس

جورج كلاس

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وجه وزير الشباب والرياضة جورج كلاس كلمة الى الشابات والشباب في لبنان لمناسبة الاستحقاق الانتخابي، جاء فيها:

“بعد انتهاء مرحلة تشكيل اللوائح الانتخابية والبدء الفعلي بعملية الاستحقاق النيابي، أتوجه الى شابات لبنان وشبابه، داعيا إياهم إلى ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني، والتوجه الى صندوق الانتخاب واختيار من يرونه مستحقا لثقتهم، قادرا ان يحمل همومهم ويكون على قدر المسؤولية الوطنية التي تستوجبها هذه المرحلة المصيرية من حياة الوطن.

إن الشباب اللبناني مسؤول عن صناعة القرار المستقبلي للبنان من خلال حسن اختياره الحر لممثليه في الندوة النيابية، التي تلقى عليهم مهمات التشريع والرقابة وبناء الدولة الحديثة ووضع استراتيجيات واضحة وعلمية للنهوض الاقتصادي واستعادة التوازن الوطني، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.

يا شابات لبنان وشبابه، صناديق الانتخاب تنتظر خياراتكم الصريحة ومواقفكم الجريئة، فعلوا ضمائركم وكونوا على قدر ثقة الوطن بكم. دعوتي للشابات والشباب: انتخبوا لا تقترعوا. انتخبوا، لا تقترعوا، لا تصوتوا”.

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