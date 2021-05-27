وزير الصحة: أنا مش زبون عندكم ومني شريك مافياتكم

غرد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال عبر حسابه على “تويتر”: “منذ زيارتي لحاكم المصرف الأسبوع الفائت والوزارة تعمل ليلا نهارا، وتنظم اللوائح وفق أولويات الأدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عند المستوردين بإنتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها. أنا مش زبون عندكم ومني شريك مافياتكم والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية خلصنا بقى”.

منذ زيارتي لحاكم المصرف الأسبوع الفائت والوزارة تعمل لبلاً نهاراً وتنظّم اللوائح وفق أولويات الأدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عند المستوردين بإنتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها

أنا مش زبون عندكم ومنّي شريك مافياتكم والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية خلصنا بقى.. — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) May 27, 2021