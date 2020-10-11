وزير الصحة: إذا أردنا انجاح العام الدراسي علينا ان نضحي

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “لقاح الإنفلونزا” سيتوافر في الأسواق هذا الأسبوع، بسعر “22 ألف ليرة لبنانية”.

وقدم وزير الصحة اعتذاره من المواطنين عن الأخطاء في نسب الأرقام المصابة بكورونا في بعض البلدات.

وأوضح حسن في حديث لقناة “الجديد” ان “مرجعية القرار بفتح المدارس أو اغلاقها هي لوزير التربية والتعليم العالي وبغض النظر عن الآراء المختلفة، نسأل هل نريد خسارة العام الدراسي؟ هل نريد خسارة أولادنا؟”. وقال: “فتحنا 400 حضانة بعد جائحة كورونا وتم تسجل اصابات محدودة واستطعنا مواكبة الحالات ونتحمل مسؤولياتنا كلنا”.

وأوضح انه “وضعنا مع وزارة التربية خطة صحية تربوية وهي تشارك المسؤولية وكل شخص عليه ان يتحمل مسؤوليته والمطلوب منا في حال تسجيل اصابات بصفوف الطلاب تأمين فحوصات الـpcr”.

ورأى انه “إذا أردنا انجاح العام الدراسي علينا ان نضحي، وتجربة الجامعة اللبنانية كانت ناجحة حيث تم تسجيل عدد اصابات قليل جدا خلال الامتحانات”.

وأضاف “وجود الأولاد في المدارس أكثر أمانا لهم من الأماكن التي يزورونها ويقومون بمشاريع فيها”.