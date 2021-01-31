وزير الصحة افتتح قسما لمرضى كورونا في مستشفى المحبة في بلدة دير الأحمر

افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، قسما لمرضى كورونا في مستشفى المحبة في بلدة دير الأحمر، وبعد الجولة الميدانية في أقسام المستشفى والإطلاع على تجهيز قسم كورونا، تحدث النائب حبشي، فقال: “قبل ثلاثة أشهر وجهت لمعاليك دعوة لبيتها في غضون 24 ساعة، فكانت الزيارة الأولى لهذا المركز في أول تشرين الثاني الماضي، ونحن اليوم معك وفي حضور المطران رحمة نفتتح قسم كورونا في مستشفى المحبة في دير الأحمر، الذي سيكون جاهزا اعتبارا من يوم غد لاستقبال المرضى”.

وأضاف: “أستخلص مسألتين من هذا الموضوع، المسألة الأولى: في دولة تتهاوى وفيها الكثير من المشاكل، عندما يدرس المسؤولون ملفاتهم ويتابعونها بشكل دقيق، ويقومون بما يتوجب عليهم تثمر جهودهم، مثلما حصل مع معالي وزير الصحة، فهذه المتابعة أثمرت هذا الإنجاز رغم وضع الدولة”.

وتابع: “الخلاصة الثانية، أن شخصين مسؤولين في الدولة اللبنانية على تباعد سياسي غير عادي أو على نقيض سياسي، يستطيعان العمل لمصلحة المواطن، بفضل الحرفية والتعاون والضمير الحي في التعاطي مع المواطن اللبناني”.

وأشار إلى أن “أهلنا في هذه المنطقة يحلمون منذ عشرات السنين بأن يكون لديهم مستشفى، واليوم تحول هذا الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس، للأسف في ظل ظروف صعبة جدا على أهلنا”.

واعتبر أن “الخطوة الأهم هي الإطار القانوني للمستشفى الذي سيكتمل خلال أيام مع تجهيز المختبر وقسم الأشعة، ومع تجهيز الملف بالكامل بالشكل السليم، ستكون مستشفى المحبة مدرجة ضمن سقوف وزارة الصحة للعام 2021”.

وختم حبشي: “أتوجه إلى أهلي في دير الأحمر والمنطقة، لأقول نحن نمر بظرف حرج، ونمضي كل يوم عشرات الساعات بحثا عن سرير في مستشفى لمريض كورونا، فلا الوزارة ولا الدولة مسؤولة لوحدها عن هذا الأمر، إنها مسؤولية كل واحد منا، وجزء من تفشي وباء كورونا غياب الوعي وعدم التزام المواطن بالتدابير والإجراءات الوقائية، والدولة لا تستطيع أن تضع على باب كل مواطن من يراقبه للالتزام، لذا على كل واحد منا الانتباه والوعي ليحافظ على نفسه وعلى المسنين في البيت وعلى أهله وعلى المواطنين في منطقته”.