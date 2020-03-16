وزير الصحة: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر

أعلن وزير الصحة حمد حسن انّ الأسبوعين المقبلين هما الأخطر وقد يكون عامل الطقس عاملاً مساعداً لتخفيف الاجراءات.

وقال: “أوّل عامل من عوامل نقل وباء “كورونا” هو النقل العام ، مشيراً الى انّ “وزارة الشؤون الاجتماعية تحرّكت لاستقبال المساعدات وتقديمها الى الناس في ظلّ أزمة كورونا”.

وأشار حسن إلى أنه يفضل تنقل الشخص بسيارته ووعي السائق والمجتمع هما بأهمية كل الاجراءات الأمنية والادارية, وعلى السائق ان يكون شريكا في حماية الواقع الصحي

وأكد الوزير أن 60 الى 70 %من المصابين حتى اليوم بدون عوارض والأسبوعان المقبلان هما الأخطر.