وزير الصحة التقى سفير البرازيل وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في وزارة الصحة، سفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا وتناول البحث التعاون المشترك في مجال الصحة ولا سيما تنفيذ مشروع توأمة بين مستشفى حكومي في لبنان ومستشفى في البرازيل إضافة إلى تبادل الخبرات في موضوع التغطية الصحية الشاملة التي تطبقها البرازيل ومجالات الصناعة الدوائية.

وشكره الوزير ناصر الدين على هبة المستلزمات الطبية والمعدات التي أرسلتها البرازيل لدعم القطاع الصحي.

كذلك إستقبل الوزير ناصر الدين سفير بلجيكا في لبنان آرنوت باولز وتناول البحث التطورات العامة وسبل تفعيل التعاون الثنائي.