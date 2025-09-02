الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الصحة التقى سفير البرازيل وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2025 9:58 مساءً
وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين يلتقي سفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا

وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين يلتقي سفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا

A A A
طباعة المقال

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في وزارة الصحة، سفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا وتناول البحث التعاون المشترك في مجال الصحة ولا سيما تنفيذ مشروع توأمة بين مستشفى حكومي في لبنان ومستشفى في البرازيل إضافة إلى تبادل الخبرات في موضوع التغطية الصحية الشاملة التي تطبقها البرازيل ومجالات الصناعة الدوائية.

وشكره الوزير ناصر الدين على هبة المستلزمات الطبية والمعدات التي أرسلتها البرازيل لدعم القطاع الصحي.

كذلك إستقبل الوزير ناصر الدين سفير بلجيكا في لبنان آرنوت باولز وتناول البحث التطورات العامة وسبل تفعيل التعاون الثنائي.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصحة العامة ​ركان ناصر الدين
    وزير الصحة يطلق مبادرة "كارول": الحضانات المخالفة ستُقفل بالشمع الأحمر
    القضاء
    ختم التحقيق في ملف بنك الاعتماد المصرفي وإحالة المدعى عليهم الى محكمة الجنايات
    المسيرة الاسرائيلية التي سقطت في ميس الجبل
    قنابل ومناشير فوق الجنوب.. ومسيرة اسرائيلية تسقط في ميس الجبل!

    الأكثر قراءة

    هواية الـParagliding
    صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
    سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر-أرشيفية
    منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية
    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    ما القراءة الدبلوماسية للقرار 2790 الذي جدد لقوات "اليونيفيل"؟