وزير الصحة التقى مسؤولي مراكز التلقيح المعتمدة: للالتزام بخطة التلقيح

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن قراره إرجاء اعتماد مستشفيي بعلبك والبترون الحكوميين كمركزي تلقيح لإخلالهما بضوابط الخطة.

وجاء كلام الوزير حسن خلال لقاء جامع مع مسؤولي المراكز المعتمدة للتلقيح في مختلف المحافظات اللبنانية، هدف إلى تقييم المرحلة الأولى من تنفييذ الخطة.

وشدد حسن على وجوب التزام المراكز بهذه الخطة وبالمواعيد المحددة من خلال منصة التسجيل، فلا تتكرر المخالفات.

كما أكد أن المعطيات موثقة بدقة ولا يمكن التشاطر على النظام الممكنن للمنصة، لافتا إلى أن الإجراء الأولي الذي سيتخذه بحق المراكز المخالفة سيكون تعليق تقديم فواتير مرضى كورونا إلى صندوق قرض البنك الدولي.

ونبه إلى ضرورة عدم تلقيح أشخاص أصيبوا بكورونا قبل مرور ثلاثة إلى ستة أشهر على المعافاة، مشيرا إلى مضاعفات حصلت في مثل هذه الحالات.