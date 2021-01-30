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وزير الصحة: الشحنة الأولى من لقاح AstraZeneca ستصل في هذا التاريخ

منذ 22 دقيقة
الوزير حمد حسن

الوزير حمد حسن

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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أنه “بعد تأكيد Pfizer على بدء تسليم اللقاح إبتداءً من منتصف شباط، منصة كوفاكس تبلّغنا رسمياً الآن وصول الشحنة الأولى من لقاح AstraZeneca في الأسبوع الأخير من شباط”.

وقال في تغريدة عبر حسابه على توتير: “بالتعاون والإلتزام نجتاز هذه المرحلة الدقيقة من تفشي الوباء بعون الله”.

 

 

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