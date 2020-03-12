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وزير الصحة: الظروف الإقتصادية الحالية لا تسمح إعلان حالة طوارئ

أكد وزير الصحة العامة حمد حسن، أننا “نعمل لحماية مجتمعنا وهذه مسؤولياتنا، وجميعنا نعمل على قدر عال من المسؤولية ونركز على ضرورة الالتزام بكلّ التوصيات الصادرة عن الوزارة ولجنة الوقاية والمراجع الصحية”.

 

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عقب اجتماع اللجنة، لفت إلى أن “ما اعلنته اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا بالامس اشبه بطوارئ صحية مدنية”.

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وأثنى حسن، على “دور مجلس الوزراء مدعومًا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خصوصا في مسألة تحرير قرض البنك الدولي لتجهيز المستشفيات الخاصة”.

وأكد أن “الشعب اللبناني واع ويتحمّل مسؤوليته، والارقام تؤكد أن كلّ من يلتزم الحجر المنزلي الالزامي حمى عائلته وبيئته”.

ولفت وزير الصحة، إلى أن ” لموضوع الطوارئ إعتبارات عديدة والظروف الإقتصادية الحالية لا تسمح إعلان حالة طوارئ”.

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