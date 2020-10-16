وزير الصحة: العبرة بتوقيف بعض الوكلاء وبعض أصحاب المستودعات والصيدليات

غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلا:

“ما جدوى كل ما نقول وما نفعل دون عقاب المذنب والمرتكب، شكرا مديري عام قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة ومحافظ البقاع وللمدعي العام منيف بركات وعلي إبراهيم. وتبقى العبرة بتوقيف بعض الوكلاء وبعض أصحاب المستودعات والصيدليات وإبقاء مؤسساتهم في خدمة المتألمين”.

وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #الفساد_الهش_فلتُسقط

ما جدوى كل ما نقول وما نفعل دون عقابِ المذنب والمرتكب؛ شكراً مديري عام قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة ومحافظ البقاع وللمدعي العام منيف بركات وعلي إبراهيم؛ وتبقى العبرة بتوقيف بعض الوكلاء وبعض أصحاب المستودعات والصيدليات وإبقاء مؤسساتهم في خدمة المتألمين#الفساد_الهش_فلتُسقط — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) October 16, 2020

يشار إلى أن الوزير حسن كان قد جال أمس على عدد من صيدليات ومستودعات الادوية في قضاء زحلة، حيث ضبط عددا منها يهرب الدواء الى خارج لبنان، وتم اتخاذ قرار باقفالها بالشمع الاحمر بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات.

وأكد في تصريح أنه “بدء انهيار مافيا الادوية في لبنان”، وقال: “كلنا نعرف قصة احتكار الكميات الكبيرة للأدوية، التي بدأت مع الكميات التي ضبطت في المطار من قبل التفتيش الصيدلي المركزي وقد استلمناها”.