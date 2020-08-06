وزير الصحة: المستشفى الميداني جاهز لاستقبال الجرحى والمرضى

قال وزير الصحة حمد حسن خلال تفقده المستشفى الميداني الذي سيتم استحداثه في المدينة الرياضية أن سرعة تدخل الفريق الروسي وإقامة المستشفى الميداني أمر جيد وهو جاهز لاستقبال المرضى والجرحى وسنبدأ تنسيق عملية توجيه المرضى حسب اختصاص كل مستشفى ميداني.

وأضاف حسن المستشفى جاهز لاستقبال ومساعدة جرحى الانفجار وحالات مرضية اخرى ويتضمن هذا المستشفى مختبرا وستتم مساعدتنا لتشخيص كورونا وهناك اتفاق على انتقاء الحالات المعقدة.

وشدد حسن على ان “عدد من السفارات ووزراء الصحة العرب والأوروبيين اتصلوا ومدوا يد المساعدة للبنان وبدأ منذ الأمس وصول طائرات تحمل مساعدات من تركيا والكويت وايران وقطر وفرنسا ويتم التنسيق بين وزارة الصحة والجيش اللبناني، وسيتم توزيع المستشفيات الميدانية في كل بيروت لتسهيل وصول الجرحى وتأمين الطبابة اللازمة”.