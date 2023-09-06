وزير الصحة: المستشفيات الحكومية تقوم بدور كبير في خدمة الشعب

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض ان “في هذه الازمة تقوم المستشفيات الحكومية بدور كبير في الوقوف الى جانب الشعب وخاصة الطبقات الاكثر هشاشة من مجتمعنا، لذلك، فإن هذه المستشفيات الحكومية هي جديرة بكل الدعم في هذه المهمة الصعبة التي تقوم بها، وان هذا الدعم الذي تلقته المستشفيات الحكومية وخاصة مستشفى اهدن الحكومي، ليس اول دعم وصل من دولة اليابان فقد افتتحنا مع سعادة السفير عدة مشاريع سابقة في مستشفيات اخرى وفي مراكز صحية كذلك، وهذه كانت فرصة لدعم القطاع الصحي في القيام بهذه المهمة الصعبة في هذه الظروف التي نمر بها”.

كلام الأبيض جاء خلال رعايته احتفال تسلم مستشفى اهدن الحكومي هبة يابانية كناية عن معدات طبية تقدمة من السفارة اليابانية، وبالتعاون بين السفارة اليابانية ومستشفى إهدن الحكومي، بسعي من اتحاد بلديات قضاء زغرتا.

وحضر الاحتفال الى جانب الابيض، السفير الياباني ماغوشي ماسايوكي، الوزيرة السابقة لميا يمين، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير، رئيس مجلس ادارة مستشفى اهدن الحكومي جوزف فرنجيه، الرئيس الاقليمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ميشال الدويهي، الباحث والكاتب روي عريجي رئيس جمعية الشبيبة الاهدنية، مديرة محمية حرج اهدن ساندرا كوسا، الى عدد من اطباء المستشفى وفريق عمل الاتحاد.

أضاف الابيض في كلمته: “يشرفني اليوم ان نتشارك معا فرحة تقديم مشروع المعدات الطبية لمستشفى اهدن الحكومي مشروع بالتعاون بين السفارة اليابانية ومستشفى اهدن الحكومي بسعي من اتحاد بلديات قضاء زغرتا”.

وأضاف: “في هذا الاطار، نود ان نعبر عن عمق شكرنا وامتناننا لليابان وكل شركائنا الدوليين الذين وقفوا الى جانبنا في هذا الطريق. فبفضل هذه الشراكة كان تنفيذ العديد من المشاريع في المستشفيات والمراكز الصحية مما سيمكننا من تقديم خدمات أفضل للمواطنين”.

وتابع: “من هذا المنطلق، نؤكد على أهمية دور المستشفيات الحكومية في تقديم الخدمات الصحية خصوصا في المناطق النائية لذلك ستواصل وزارة الصحة دعمها الكامل لهذه المستشفيات لضمان الوصول الى خدمات طبية عالية الجودة لكل المواطنين”.

وأضاف: “يسعدني أن أذكر اليوم أن الموازنة التي طرحت للمناقشة أمام مجلس الوزراء تتضمن أمرين زيادة في موازنة الوزارة بحوالي خمسة أضعاف عن الموازنات السابقة، وكذلك في بند المساهمات في موازنات المستشفيات الحكومية بما يزيد عن ١٢ ضعفا وهذا سيؤمن الدعم الكامل للعاملين في المستشفيات الحكومية بالدرجة الاساسية ولسير العمل في المستشفيات”.

وأمل وزير الصحة أن يكون لهذا الدعم الهدف المرجو وان يكون في المستقبل المزيد من المبادرات البناءة.

محمية إهدن: بعد مستشفى اهدن الحكومي، توجه السفير أوكوبو وفريق عمله بصحبة رئيس اتحاد بلديات زغرتا والقضاء ورئيس مجلس ادارة مستشفى اهدن الحكومي وفريق عمل الاتحاد والمستشفى، الى محمية إهدن، حيث استقبلتهم مديرة المحمية سندرا كوسا سابا، في حضور الوزيرة السابقة لميا يمين التي قدمت شرحاً مقتضباً عن فرادة المحكية واهمية تنوعها البيولوجي وثرواتها الطبيعية .

بعد ذلك، غرس سفير اليابان شجيرة أرز من مشتل المحمية باسمه تخليداً للزيارة.