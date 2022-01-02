وزير الصحة: الوضع مأساوي ونحن بحاجة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء

أكّد وزير الصحة، فراس الأبيض، “أنّنا في وضع مأساوي ونحن في وزارة الصحة بحاجة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء من أجل تسيير أمور الوزارة والمواطنين”.

وأضاف في حديث لـ”الجديد”: “كل هذه الأمور “محطوطة عالرف” من أجل الخلافات السياسية”.

وتابع: “سنقوم بكل ما يلزم كي لا يقفل البلد لان خسارة عام دراسي ثالث كارثة. هناك اجتماع مع وزير التربية الأسبوع المقبل لإتخاذ القرار بخصوص العودة إلى المدارس وسنفعل ما بوسعنا من أجل الإقدام عليها لأن إلغاء عام دراسي جديد سيكون مفعوله “كارثياً” على هذا الجيل”.

وختم: “لا قضية أهم من الظروف المأساوية التي نمر بها، وفي لبنان لا نعرف ادارة خلافاتنا ، ويجب ايجاد طريقة لعزل هذه الخلافات عن الملفات اليومية للمواطن”.