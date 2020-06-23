وزير الصحة بحث في آلية تفعيل حملة سلامة الغذاء مع المراقبين الصحيين

عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماعا هو الأول، مع المراقبين الصحيين في وزارة الصحة العامة، في حضور مديرة الوقاية الصحية في الوزارة جويس حداد وعدد من الأطباء المراقبين. وتركز البحث على آلية تفعيل حملة سلامة الغذاء لضمان سلامة المواطنين والوافدين مع انطلاق الموسم السياحي.

وحث الوزير حسن المراقبين على “العمل بصدقية ومهنية في شكل يحول دون المسّ بلقمة المواطن وسمعة لبنان السياحية من جهة ودون الإفتراء على أحد من جهة ثانية”. وشدد على أنه “لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات تأديبية مباشرة في حق أي مراقب أو موظف يتم التأكد من قيامه بتجاوزات في عمله”.

كما أبدى حرصه على “تأمين التسهيلات المطلوبة لقيام المراقبين بعملهم على أفضل وجه”، مشيرا الى انه “سيتابع أعمالهم في شكل يومي عبر ما يرسلونه من تقارير موثقة بالصور والإثباتات”. ودعا أطباء الأقضية إلى أن “يكونوا عين الوزارة الساهرة على حسن تطبيق الرقابة الصحية المطلوبة”.