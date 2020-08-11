وزير الصحة بحث في بدء تنفيذ الإتفاق مع الجامعة اللبنانية في شأن فحوصات الوافدين

وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة حمد حسن

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عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، في إطار تفعيل الحملات لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، في حضور رئيسة برنامج الترصد الوبائي الدكتورة ندى غصن ومنسقة حملة سلامة الغذاء الدكتورة جويس حداد.

وتركز البحث على الآلية التنفيذية للاتفاق الموقع بين الوزارة والجامعة والذي بدأ تطبيقه اليوم من أجل مساعدة الوزارة على إجراء فحوصات ال PCR للوافدين عبر الحدود البرية، بهدف زيادة عدد هذه الفحوصات وإفساح المجال لفرق الترصد التابعة لوزارة الصحة بالعودة إلى المزيد من التركيز على فحوصات المقيمين.

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