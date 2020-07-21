وزير الصحة بعد مداهمته 3 مستودعات للدجاج الفاسد: هذا التعاطي اللا أخلاقي يستوجب عقابا

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قال وزير الصحة الدكتور حمد حسن، خلال مداهمته برفقة شعبة المكافحة في الجمارك، 3 مستودعات للدجاج الفاسد في منطقة زكريت – قضاء المتن: “تواصلت مع مدير عام الجمارك بدري ضاهر وشكرته على الإنجاز العظيم للجمارك المتمثل بمداهمة هذه المعامل، التي يبدو واضحا الارتكاب فيها، من حيث نوعية الدجاج وتزوير التواريخ، مع توضيب لصالح سوبرماركات ومؤسسات شهيرة”.

اضاف: “ان هذه الارتكابات تضر بالفاتورة الصحية وأرواح الناس التي تزهق بسبب التعاطي اللاأخلاقي والذي يستوجب عقابا”.

واعتبر حسن ان “قليلي الضمير يتعاطون مع صحة الانسان باستهتار، وهذه الاكتشافات تحتم علينا العمل أكثر، ونعد أننا سنتعاطى بكل حزم مع هذه الظاهرة لما فيها من ضرر على صحة الانسان وسلامة الوطن”.