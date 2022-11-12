وزير الصحة تابع عملية التلقيح ضد الكوليرا في عكار

وصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “فراس الأبيض” إلى القاعة العامة في بلدة الحيصة في عكار، وذلك في محطته الثانية من جولة شمالية يقوم بها، لمتابعة سير عملية التلقيح ضد وباء الكوليرا.

واشار رئيس بلدية تلبيرة “عبدالحميد صقر” إلى أن “المبالغة انعكست سلبًا على المزارعين وعلى الناس والمزروعات الشتوية، وكنّا قد حذرنا وقلنا إن هذا الوباء يجب مواجهته بكل الوسائل، ولكن أن يشار إلى أن زراعة عكار هي مصدر الوباء والأمر عكس ذلك، فهذا يا معالي الوزير أمر بحاجة إلى تدابير سريعة لإيجاد الحلول له”.

من جهته، أبدى وزير الصحة، خلال مؤتمر صحافي، تفهمه لوضع المزارعين في عكار، ولكنّه دعا إلى “مزيد من التعاون من البلديات والفاعليات من أجل القضاء على الكوليرا بشكل نهائي”، مؤكدًا أن “السبب الأساسي للكوليرا هو عدم وجود بنية تحتية صالحة في لبنان، وهذا ما يجب أن يتم العمل عليه من أجل القضاء على الكوليرا وأي وباء آخر، وإلا فإن الكوليرا ستأتي إلى لبنان بأي طريقة”.

وكان الأبيض قد تابع سير عملية التلقيح في الحيصة، التي انطلقت صباحًا في قرى وبلدات عدة عبر الصليب الأحمر الذي جالت فرقه في القرى، لاسيما في ببنين والمحمرة، حيث واكب مختار ببنين زاهر الكسار الحملة منذ الصباح.

وشكر الكسار لوزارة الصحة والمنظمات المعنية والصليب الأحمر اهتمامهم، ودعا الأهالي إلى الإقبال على اللقاح.