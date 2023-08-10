الخميس 23 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الصحة: تطبيق الأنظمة الرقمية سيشمل متابعة المستلزمات الطبية

منذ 4 دقائق
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

A A A
طباعة المقال

عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض لمشاريع التحول الرقمي التي تطبقها الوزارة مع وفد من ممثلي القطاع الصحي في شبكة القطاع الخاص اللبناني، يضم نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية السيدة سلمى عاصي والسيدين هادي البساط ومصباح الخطيب.

وشدد الأبيض على “أهمية مشاريع التحول الرقمي من برامج وأنظمة ومنصات تهدف إلى إعطاء الموافقات الدوائية للمرضى المستحقين وتتبّع حركة الدواء بما كان بمثابة تحوّل في الفترة الماضية على ضمان حصول المرضى على دوائهم ومكافحة الفساد في التهريب أو الإتجار بالدواء”.

وأكد انه “سيباشر بالعمل على تطبيق الأنظمة الرقمية على المستلزمات الطبية بما يحقق الشفافية اللازمة في هذا القطاع”.

وأبدى الوفد تجاوبه في هذا المجال مؤكدا أنه “سيتعاون مع وزارة الصحة العامة لما فيه تحقيق المصلحة العامة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال عون
    ميشال عون: الهيكل إذا سقط فلن يسلَمَ أحد
    أكرم شهيب
    أكرم شهيب يحذر: نحن أمام مفترق طرق وعلينا إنقاذ العام الدراسي
    سامي الجميل
    سامي الجميل: لسنا مستعدين للتعايش مع ميليشيا مسلّحة!

    الأكثر قراءة

    انقلاب شاحنة في الكحالة
    فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
    عناصر أمنية قرب شاحنة الكحالة
    غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله
    فيديو للشاحنة التي انقلبت في الكحالة.. والمنطقة تشهد توتراً كبيراً!