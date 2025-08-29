وزير الصحة تفقد مريضَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة من الوزارة

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مواطنَين بالغَين خضعا لعمليتي زرع كلى ناجحتين في مستشفى الرسول الأعظم، وذلك للمرة الأولى بتغطية كاملة بنسبة 100% على نفقة وزارة الصحة العامة، بعد قرار الوزير تغطية عمليات زراعة الكلى للبالغين فوق 18 سنة، في خطوة استكملت قرارًا سابقًا شمل من هم دون هذا العمر.

وكان في استقبال الوزير مدير المستشفى الدكتور حسين شقير والطاقم الطبي الذي أجرى العمليتين. وقد أعرب ناصر الدين عن تقديره “لإدارة المستشفى والطاقم الطبي والتمريضي والإداري على جهودهم”، مؤكداً أنّ هذه المبادرة ستُحدث فارقا كبيرا في حياة مرضى غسيل الكلى، إذ تزيل العائق المادي الذي كان يحول دون إجراء العمليات رغم توفر الواهب أحيانًا.

وأشار الوزير إلى أن الكلفة التقديرية للعملية الواحدة تبلغ نحو 17 ألف دولار، لافتًا إلى أن الوزارة التزمت بتغطيتها بالكامل خدمةً للمرضى اللبنانيين. وأكد أنّ العمليتين تكللتا بالنجاح، وأن المريضين يخضعان للمراقبة في العناية الفائقة تمهيدًا لنقلهما لاحقًا إلى الأقسام العادية.

كما توجّه ناصر الدين بالشكر إلى الواهبة، قائلاً: “نحن ننحني أمام هذه المبادرة الإنسانية التي تتخطى الجانب المادي بكثير”.

وكشف أنّ وزارة الصحة عازمة على إعادة تفعيل مسار زراعة الأعضاء في لبنان، مشيراً إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا تغطية كاملة بنسبة 100% لعمليات زرع نقيّ العظم في المستشفيات الحكومية والخاصة، في إطار تطوير الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى.