وزير الصحة تفقد مستشفيات النبطية وأكد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات

جال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين على رأس وفد من الوزارة في محافظة النبطية حيث اطلع على الوضع الصحي في المستشفيات الحكومية في المنطقة.

وكانت محطته الاولى في دارة الخليل في حاصبيا حيث كان في استقباله النواب وائل ابو فاعور ،قاسم هاشم، فراس حمدان، الياس جراده ، ميشال معوض، وزير الصحة السابق حمد حسن, مديرة مستشفى حاصبيا الدكتورة سماح البيطار مدير مكتب النائب انور الخليل د. أمين شميس ووفود دينية واجتماعية وبلدية واختيارية.

بعد كلمات ترحيبية وكلمة مديرة مستشفى حاصبيا التي عرضت خلالها مشاكل واوضاع المستشفى عقد الوزير مؤتمرا صحافيا تحدث وقال: “أريد ان اؤكد على الشراكة الدائمة بين القطاع العام والخاص واعتبر ان الهم الاساسي للناس هو بناء مستشفيات حكومية في كافة المناطق وخاصة مناطق الاطراف اي المناطق الحدودية.”

وأضاف: “اليوم سوف نفتتح ثلاثة اقسام في المستشفى متمنيا عودة المستشفى الى ما كانت عليه وتستطيع ان تقدم كافة الخدمات الى اهالي حاصبيا والمنطقة وتساعدهم على الثبات والاستقرار في ارضهم لان من دون استشفاء لا يمكن للانسان ان يستقر واكد ان لكل انسان الحق في الحصول على الطبابة والاستشفاء بغض النظر عن انتمائه ودينه وطائفته.”

وتابع الوزيران الحاجات الاساسية التي تحتاجها المستشفى مثل الجهاز المتعلق بفحص الجهاز الهضمي وايضا الجهاز المتعلق بجراحة العين ستتحقق باسرع وقت ممكن و اكد ان الكثير من الاجهزة المقدمة من قبل وزارة الصحة عبر البنك الدولي كجهاز تصوير الثدي وغيره الكثير.

وافتتح بعدها قسم العناية الفائقة وقسم علاج الأمراض السرطانية وقسم غسيل الكلى في مستشفى حاصبيا بحضور مديرة المستشفى.

وزير الصحة تفقد أيضا مستشفى مرجعيون الحكومي واطلع على اوضاعها كما زار مركز الرعاية الصحية الأولية فيه بحضور مدير المستشفى الدكتور مؤنس كلاكش والكادر الطبي والعاملين فيها وكان له كلمة اعتبر فيها ان من اهم عوامل الصمود والاستقرار هو وجود مستشفى قوي يساعد على تلبية حاجات الناس الاستشفائية والدولة تعمل على هذا الموضوع بكل جدية وثبات دون كلل وخاصة في هذه المنطقة الحدودية.

وأضاف: “الوزارة تعي تماما المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه كل لبنان وخاصة تجاه اهالي هذه المنطقة واكد كما حاصبيا على الكثير من الاجهزة المقدمة من خلال وزارة الصحة عبر البنك الدولي.”