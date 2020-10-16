وزير الصحة في جولة مفاجئة: هناك استنسابية وإحتكار لبعض أصناف الدواء

لفت ​وزير الصحة​ في وزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ بعد جولة على مستودعات الادوية في ​بعبدا​، الى ان هناك دواء مقطوع بالسوق بالمقابل يوجد 40 الف حبة دواء موجودة في المستودع. كما ان هناك الية غير واضحة بتوزيع ​الدواء​. وذكر بان الدواء المدعوم موجود في المستودعات و​كورونا​ مهددة وخطر ولكن خطرها لا يقل عن احتكار الادوية والاتجار بها ومنعها عن المواطنين بأموال مدعومة. اضاف “سنتأكد من آلية توزيع الادوية كوننا اكتشفنا وجود خلل فيها وسنتبع آلية تبدأ من وكيل كل دواء مقطوع لكشف الاحتكار”.

واكد حسن بان هناك تهديد للامن الصحي بسبب حجز الدواء في ظل ازمة الطوارئ، واوضح بان اي قرار سناخذه لن يكون من ضمنه الاقفال بالشمع الاحمر، والدواء سيبقى يصل الى الناس لانه مدعوم، و​الصيدليات​ التي اقفلت بالشمع الاحمر لن تقفل بعد ايقاف اصحابها لان الادوية ليست ملك صاحب الصيدلية، وستبقى مفتوحة وتسير امور المواطنين.

كلام حسن جاء عقب جولة صباحية مفاجئة قام بها وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بعلى مستودعات للادوية في بعبدا، أعلن فيها انه نتيجة المداهمات تبيّن أن هناك استنسابية وإحتكار لبعض أصناف الدواء ومحصورة ببعض الصيدليات.

وقال: “تواصلت مع القاضية غادة عون والقاضي علي ابراهيم واتفقنا على اتخاذ كل الاجراءات القضائية لتأمين الدواء للناس واتخاذ تدابير فورية بحق كل مرتكب وكل من يتلاعب بصحة المواطن”.

وكان الوزير حمد حسن قد غرد صباحاً عبر حسابه على تويتر قائلا:

“ما جدوى كل ما نقول وما نفعل دون عقاب المذنب والمرتكب، شكرا مديري عام قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة ومحافظ البقاع وللمدعي العام منيف بركات وعلي إبراهيم. وتبقى العبرة بتوقيف بعض الوكلاء وبعض أصحاب المستودعات والصيدليات وإبقاء مؤسساتهم في خدمة المتألمين”.

وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #الفساد_الهش_فلتُسقط