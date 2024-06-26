الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
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وزير الصحة: رسالة لبنان واضحة لضرورة وقف فوري للحرب في الجنوب

منذ ساعتين
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض

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أكد وزير الصحة فراس الأبيض خلال لقاء إعلامي لوزارة الصحة العامة للكشف عن خطة الطوارئ المعتمدة منذ بدء أحداث الجنوب أن رسالة لبنان واضحة وهي الدعوة إلى وقف فوري للحرب في الجنوب لتجنيب المدنيين العزل والأبرياء والأطفال هذه الحرب.

وشدد وزير الصحة على توجه الحكومة اللبنانية في الدعوة إلى وقف الحرب في الجنوب وغزة لأنها الطريقة الوحيدة التي نتجنب من خلالها سقوط الأبرياء والضحايا والأطفال.

وأضاف “وزارة الصحة ومنذ البداية قامت بإمكانياتها الضئيلة بإطلاق خطة طوارئ لتفادي آثار أي عدوان على لبنان و ما يهمنا اليوم التركيز على 5 مجالات: الموضوع الأول هو إطلاق غرفة صحية، الموضع الثاني هو إعداد الكوادر، الموضوع الثالث هو الإعداد اللوجيستي، الموضوع الرابع هو التحضير والتنسيق بين جميع الأجهزة وخاصة الإسعاف، والموضوع الخامس والأخير هو عن الخطة الخاصة بموضوع النازحين من المناطق الجنوبية”

ووجه الأبيض نداء إلى العالم بعد سقوط هذا العدد الكبير من الأبرياء وخاصة النساء والأطفال، قائلاً “أما آن الأوان لكي يقول العالم كفى أما آن الأوان لهذه الضمائر أن تستيقظ”.

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