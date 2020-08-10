وزير الصحة طرح عزل بعض المناطق بسبب الفيروس: نحن مهددون بمصيبة كبرى

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في تصريح من السرايا الحكومية، اثر جلسة مجلس الوزراء، أنه “تواصل مع وزير الداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزيف عون لعزل بعض الأقضية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع استثناء العاصمة نتيجة الإنفجار الذي حصل فيها.

وأشار الى أنه طرح “قبل أسبوع عزل بعض المناطق ولكن تم أخذ الموضوع في السياسة إلى مكان آخر”، وقال: “على اللبنانيين أن يعرفوا بأن موضوع كورونا ليس مزحة، ونحن مهددون في خضم الغبار والضباب في الأشهر المقبلة بمصيبة كبرى”.

وقال حسن ردا على أسئلة الصحافيين: “استقالة الحكومة مسؤولية وليست هروبا من المسؤولية، وتعكس رغبة المجتمع اللبناني والحكومة والمجلس النيابي بأن يكون القضاء عادلا متحررا من كل قيود ويسمي الأشياء بأسمائها، فيصار إلى تجريم المرتكبين بحق اللبنانيين. ومن كان مقصرا في هذا الموضوع عليه أن يتحمل المسؤولية أمام الرأي العام والضمير”.

ولفت إلى أن “الحكومة اتخذت عددا من القرارات المهمة التي كان يجب إقرارها قبل استقالتها، وأبرزها إحالة التفجير على المجلس العدلي ووضع موظفي الفئة الأولى الذين تم توقيفهم والذين يمكن توقيفهم لاحقا بالتصرف”.